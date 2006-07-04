В испанской Валенсии объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой в метро

На траурные мероприятия ожидается приезд короля Испании Хуана Карлоса и премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, который в связи с трагедией прервал рабочую поездку в Индию, сообщают информагентства. Самая крупная за всю историю страны катастрофа в метрополитене произошла накануне на перегоне между станциями. Проходя крутой поворот, поезд, в вагонах которого находились около 150 человек, на полном ходу сошел с рельсов. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать превышение скорости или поломка колеса состава. Версия теракта исключена. По последним данным, погиб 41 человек, еще 47 получили ранения.