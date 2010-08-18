В Испании потоки воды смывают в море десятки автомобилей

В Европе может появиться метеоспецназ. Создать единые силы быстрого реагирования на природные катаклизмы предложил президент Франции Николя Саркози.

В последнее время стихия буквально испытывает европейцев на прочность. Польшу вода заливает с мая и если отступает, то ненадолго. Накануне над центральными и южными районами пронесся ураган. Ветер ломал деревья и срывал крыши с домов.

Испания и вовсе оказалась под двойным ударом: на севере полыхают лесные пожары, а на юге началось наводнение. В провинции Мурсия потоками воды в море смыло десятки автомобилей. Во многих районах затоплены первые этажи зданий. Полностью или частично разрушены сотни жилых домов.