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В Испании потоки воды смывают в море десятки автомобилей

18 августа 2010 14:38
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В Европе может появиться метеоспецназ. Создать единые силы быстрого реагирования на природные катаклизмы предложил президент Франции Николя Саркози.

В последнее время стихия буквально испытывает европейцев на прочность. Польшу вода заливает с мая и если отступает, то ненадолго. Накануне над центральными и южными районами пронесся ураган. Ветер ломал деревья и срывал крыши с домов.

Испания и вовсе оказалась под двойным ударом: на севере полыхают лесные пожары, а на юге началось наводнение. В провинции Мурсия потоками воды в море смыло десятки автомобилей. Во многих районах затоплены первые этажи зданий. Полностью или частично разрушены сотни жилых домов.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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