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В Испании отец застрелил свою жену и дочь, а потом покончил жизнь самоубийством

27 июня 2013 10:03
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Новости Испании. Стали известны подробности трагедии, произошедшей накануне в одном из курортных испанских городков. Там были убиты трое британцев — члены одной семьи, которые уже несколько лет проживали в Испании. 

По предварительным данным, отец семейства из-из финансовых проблем застрелил свою жену и дочь. А позже покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили соседи, супруга убийцы в последнее время тяжело болела, а дочь была инвалидом. По факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Убийство

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