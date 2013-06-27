В Испании отец застрелил свою жену и дочь, а потом покончил жизнь самоубийством

Новости Испании. Стали известны подробности трагедии, произошедшей накануне в одном из курортных испанских городков. Там были убиты трое британцев — члены одной семьи, которые уже несколько лет проживали в Испании.

По предварительным данным, отец семейства из-из финансовых проблем застрелил свою жену и дочь. А позже покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили соседи, супруга убийцы в последнее время тяжело болела, а дочь была инвалидом. По факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.