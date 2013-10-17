В Испании конфисковали почти тонну кокаина

Новости Испании. Наркотики были обнаружены в ходе спецоперации, которая началась еще в 2012 году. В результате арестованы 18 человек. Это граждане Испании и Португалии. В основном они работали в портах Барселоны и Валенсии и обеспечивали вывоз контейнеров с кокаином.

Наркотики поступали в страну из Никарагуа, Доминиканской Республики и других латиноамериканских государств. Полиция арестовала и главного покупателя. Им оказались известная группа испанских наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.