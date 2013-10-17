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В Испании конфисковали почти тонну кокаина

17 октября 2013 12:04
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Новости Испании. Наркотики были обнаружены в ходе спецоперации, которая началась еще в 2012 году. В результате арестованы 18 человек. Это граждане Испании и Португалии. В основном они работали в портах Барселоны и Валенсии и  обеспечивали вывоз контейнеров с кокаином.

Наркотики поступали в страну из Никарагуа, Доминиканской Республики и других латиноамериканских государств. Полиция арестовала и главного покупателя. Им оказались известная группа испанских наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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