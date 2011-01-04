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В Исламабаде от огнестрельных ранений погиб губернатор провинции Пенджаб

04 января 2011 15:27
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Волна терактов прокатилась по Пакистану.

Покушение произошло в торговом районе города, который часто посещают иностранцы. Информации о пострадавших во время перестрелки не поступало. Преступника удалось задержать, сейчас его допрашивают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Между тем на юго-западе страны боевики подорвали школьный автобус, в котором находились дети военнослужащих. Пострадали 15 человек. Состояние некоторых крайне тяжёлое. По предварительным данным взрывное устройство было дистанционным. Пока ни одна из террористических группировок ответственности за теракт на себя не взяла.

# происшествия

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