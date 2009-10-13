В Ирландии разбился военный самолет

Учебно-боевой двухместный самолет Pilatus PC-9 разбился в Ирландии во время тренировочного полета недалеко от границы графств Голуэй и Мейо.

Ирландские экстренные службы обнаружили обломки двухместного самолета Pilatus PC-9, не вернувшегося из тренировочного полета, оба члена экипажа - старший инструктор и курсант – погибли, передает БЕЛТА.

Место аварии, произошедшей на территории графства Мейо, между озерами Лох-Корриб и Лох-Маск, обнаружил пилот вертолета Ирландской береговой охраны. Расследование причин катастрофы уже началось. По информации ирландских военно-воздушных сил, самолет разбился при заходе на аварийную посадку.

Три самолета Pilatus PC-9 покинули военный аэродром Casement 12 октября в 17:45 по местному времени и отправились в учебный полет, но на базу вернулись только два летательных аппарата. По словам представителя ирландских ВВС, тревогу подняла одна из жительниц графства Голуэй, которая позвонила в местную авиационно-диспетчерскую службу около 18:00 и сообщила, что видела самолет, пролетевший низко над землей, и, как только он скрылся из глаз, услышала громкий удар.