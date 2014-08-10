В Иране создана спецкомиссия для расследования причин падения самолёта, в котором погибли 39 человек

Новости Ирана. В Международном аэропорту «Мехрабад» в Тегеране разбился пассажирский самолет Ан-140. На борту находились 40 пассажиров, среди них 7 детей, и 8 членов экипажа.

39 человек погибли. Выжившие доставлены в иранские больницы и госпитали.

Представитель посольства России в Иране (в комментарии ИТАР-ТАСС):

На данный момент нет точной информации о том, граждане каких стран могли находиться на борту. Но, скорее всего, это в основном граждане Ирана, так как рейс был внутренним.

Лайнер авиакомпании Sepahan Airlines по маршруту Тегеран -Табас вылетел из столицы страны в 09:20 по местному времени и буквально через несколько минут упал в 5 километрах от западных окраин столицы.

По словам очевидцев, наличие технических проблем у самолета было видно уже во время движения по взлетной полосе: пилот на последних метрах потерял управление судном и едва сумел оторваться от земли. Как оказалось, ненадолго.

По предварительным данным самолет потерпел крушение в результате отказа одного из двигателей.

Уже обнаружены бортовые самописцы разбившегося пассажирского самолёта и создана спецкомиссия для расследования причин его падения.

К слову, в июле на территории Украины в 60 километрах от российской границы потерпел крушение пассажирский «Боинг» малайзийских авиалиний. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Известно, что среди жертв крушения 3 младенца (см.видео).

В Донецкой области погибли 298 человек в «Боинге», сбитом на высоте 10 км.

Подробности инцидента выясняются. По предварительной информации, авиалайнер был сбит, однако, кто это сделал – неизвестно, информация противоречивая, стороны обвиняют друг друга. К расследованию привлечены международные специалисты, специалисты из России и США.