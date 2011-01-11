В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам авиакатастрофы

Трагедия унесла жизни 77 человек. Всего на борту лайнера находилось более 100 людей. Спасательная операция к этому моменту завершена.

Напомним, крушение пассажирского Боинга произошло в воскресенье. Лайнер летел из Тегерана на северо-запад страны. По данным диспетчеров, при повторном заходе на посадку машина не дотянула до аэропорта всего 15 километров. Экипаж лишь успел сообщить на землю о технических неполадках. Затем самолет пропал с экранов радаров.

О техническом состоянии машины можно будет судить только после изучения данных бортовых самописцев. Предварительная официальная версия причин крушения – сложные погодные условия: сильный снегопад и туман, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».