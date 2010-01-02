В Иране горит крупнейшее в стране нефтяное месторождение

Сильный пожар бушует на нефтяном месторождении Марун в юго-западной провинции Хузестан - одном из крупнейших в Иране.

Возгорание произошло на скважине номер 104. Несмотря на усилия сотрудников Иранской национальной нефтяной компании и спасателей огонь потушить не удается.

Делается все возможное для того, чтобы не допустить экологической катастрофы - попадания нефти в реку Джарахи, из которой получают питьевую воду многие населенные пункты провинции Хузестан.

По оценке иранских информагентств, пожар настолько сильный, что для его тушения может потребоваться до 20 дней, пишет NEWSru.com. Скважина номер 104 глубиной 700 метров была пробурена 40 лет назад и в последнее время оставалась законсервированной.

Возгорание произошло в результате глубинного взрыва, причины которого пока не установлены.