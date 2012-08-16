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В Ираке произошли сразу 3 теракта. Погибли 20 человек, сотни получили ранения

16 августа 2012 12:38
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Новости Ирака. В Ираке произошла серия мощных взрывов. Два теракта произошли на севере страны в городе Киркук. На воздух взлетели автомобили. Мощный взрыв прогремел и в Багдаде. По сообщениям полиции, мишенью этих нападений были сотрудники иракских сил безопасности. Теракт был совершен и в Фаллудже.

В результате трех нападений ранения получили свыше сотни человек. Жертвами стали по меньшей мере 20. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял. Однако аналитики полагают, что нападения организованы суннитскими группировками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и подорвать авторитет правительства, возглавляемое шиитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Ираке

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