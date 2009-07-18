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В Ингушетии убит министр спорта республики

18 июля 2009 10:59
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В результате обстрела погиб министр спорта республики Руслан Балаев и его личный водитель.

Нападавшие скрылись, ведутся их поиски.

Министр со своим водителем ехал на автомашине «КИА». Преступники обстреляли ее из автоматического оружия в районе населенного пункта Нижние Ачалуки Малгобексого района Ингушетии. Огонь по министру был открыт из двух машин.

По предварительным данным, основной версией покушения стала служебная деятельность министра спорта. Руслан Балаев был чемпионом Европы по тяжелой атлетике. Он стал министром в конце прошлого года с приходом Юнус-бека Евкурова, сообщают информагентства.

# происшествия

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