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В Индонезии продолжаются поиски пассажиров затонувшего парома

12 января 2009 14:19
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К данному часу спасти удалось 22 человека. Свыше двухсот числятся пропавшими без вести.

Судно пошло ко дну накануне ночью у побережья острова Сулавеси. Причиной крушения стали плохие метеоусловия. Паром  накрыла волна высотой в четыре метра. По официальным данным паром перевозил 250 пассажиров и 17 членов экипажа. Предполагается, что количество пассажиров на судне могло быть большим, так как обычно паромы в Индонезии переполнены.

В связи с катастрофой, повлекшей многочисленные человеческие жертвы, Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии, родным и близким погибших.

# происшествия

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