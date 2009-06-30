В Индийском океане разбился пассажирский самолет «А-310»

Точное место падения определить пока не удалось. Лайнер выполнял рейс из Парижа на Коморы с промежуточной посадкой в столице Йемена. На борту были 150 человек, включая 11 членов экипажа. По предварительной информации, это граждане Франции и Коморских островов. Их судьба неизвестна. Это уже вторая крупная авиакатастрофа за последний месяц. 1 июня в Атлантическом океане разбился аэробус А-330 компании «Эйр Франс». Сегодня на месте его падения закончилась официальная траурная церемония. Жертвами трагедии стали 228 человек, найти удалось 51 тело. «Черные ящики» ищут до сих пор.