Прямой эфир

В Индийском океане разбился пассажирский самолет «А-310»

30 июня 2009 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Точное место падения определить пока не удалось. Лайнер выполнял рейс из Парижа на Коморы с промежуточной посадкой в столице Йемена. На борту были 150 человек, включая 11 членов экипажа. По предварительной информации, это граждане Франции и Коморских островов. Их судьба неизвестна. Это уже вторая крупная авиакатастрофа за последний месяц. 1 июня в Атлантическом океане разбился аэробус А-330 компании «Эйр Франс». Сегодня на месте его падения закончилась официальная траурная церемония. Жертвами трагедии стали 228 человек, найти удалось 51 тело. «Черные ящики» ищут до сих пор.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
29 июня 2009 17:22

Крупное наводнение в Брестском районе

29 июня 2009 14:24

Брат убил брата молотком...

29 июня 2009 10:37

2000 порнодельцов