В индийском Мумбаи прогремели 3 взрыва. 21 человек погиб, полторы сотни — ранено

Террористы выбрали едва ли не самые оживленные места города: здание оперы, рынок и железнодорожный вокзал.

Еще одно взрывное устройство не сработало и было извлечено группой разминирования.

Полиция переведена на усиленный режим работы. Проверяются станции метро, рынки, больницы, отели и местах скопления туристов. Повышенны меры безопасности и в ключевых индийских городах — Нью-Дели и Калькутте.

Ответственность за взрывы ни одна из экстремистских организаций на себя не взяла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».