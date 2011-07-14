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В индийском Мумбаи прогремели 3 взрыва. 21 человек погиб, полторы сотни — ранено

14 июля 2011 08:43
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Террористы выбрали едва ли не самые оживленные места города: здание оперы, рынок и железнодорожный вокзал.

Еще одно взрывное устройство не сработало и было извлечено группой разминирования.

Полиция переведена на усиленный режим работы. Проверяются станции метро, рынки, больницы, отели и местах скопления туристов. Повышенны меры безопасности и в ключевых индийских городах — Нью-Дели и Калькутте.

Ответственность за взрывы ни одна из экстремистских организаций на себя не взяла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В индийском Мумбаи прогремели 3 взрыва. 21 человек погиб, полторы сотни — ранено-1

В индийском Мумбаи прогремели 3 взрыва. 21 человек погиб, полторы сотни — ранено-3

В индийском Мумбаи прогремели 3 взрыва. 21 человек погиб, полторы сотни — ранено-5

В индийском Мумбаи прогремели 3 взрыва. 21 человек погиб, полторы сотни — ранено-7

# происшествия # Фотофакт # Теракт в Мумбаи

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