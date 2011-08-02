В Индии рейсовый автобус рухнул с моста в реку, погибли около 30 пассажиров

15 человек, в том числе водитель, числятся пропавшими без вести. Многие ранены.

По предварительной версии, водитель потерял управление транспортным средством из-за лопнувшей шины. После того как автобус упал с моста, он развалился на две части, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Индия лидирует в мире по количеству ДТП и погибших в результате них людей на душу населения. Одна из основных причин аварий — человеческий фактор (ошибки водителей), а также плохое состояние дорог и транспорта. Ежегодно в результате аварий в этой стране погибают около 100 тысяч человек.