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В Индии рейсовый автобус рухнул с моста в реку, погибли около 30 пассажиров

02 августа 2011 14:18
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15 человек, в том числе водитель, числятся пропавшими без вести. Многие ранены.

По предварительной версии, водитель потерял управление транспортным средством из-за лопнувшей шины. После того как автобус упал с моста, он развалился на две части, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Индия лидирует в мире по количеству ДТП и погибших в результате них людей на душу населения. Одна из основных причин аварий — человеческий фактор (ошибки водителей), а также плохое состояние дорог и транспорта. Ежегодно в результате аварий в этой стране погибают около 100 тысяч человек.

# происшествия # Фотофакт # Авария автобуса

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