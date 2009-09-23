В Индии рабочие забили насмерть вице-президента завода

В Индии рабочие завода по производству автозапчастей, разъяренные увольнением десятков своих товарищей, забили насмерть вице-президента предприятия.

Глава кадрового департамента Pricol Ltd, 47-летний Рой Джордж, получил тяжелые травмы головы, от которых скончался в больнице спустя сутки.

В субботу с завода были уволены 42 рабочих, которых обвинили в нарушении внутреннего распорядка, срыве работы и порче оборудования. Рой Джордж пытался урегулировать ситуацию и назначил недовольным сотрудникам встречу в своем департаменте. Однако те ворвались туда и набросились на вице-президента и его коллег с железными прутьями и деревянными дубинками.

В результате еще четверо сотрудников кадрового департамента, помимо начальника, получили ранения различной степени тяжести. Как считают в полиции южного города Коямптурр, где произошел кровавый инцидент, рабочие, судя по всему, заранее спланировали атаку, вовсе не собираясь участвовать в каких-либо переговорах.

По обвинениям в причастности к нападению и убийству топ-менеджера в настоящий момент арестованы 12 человек, сообщает Newsru.com.