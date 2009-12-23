В Индии арестован пастор христианской церкви и его жена

Женщину судят за неконтролируемое сексуальное влечение к полицейским

Невероятный процесс идет в полицейском трибунале Женевы: на скамье подсудимых находится 37-летняя женщина, правонарушением которой стало... неконтролируемое сексуальное влечение к полицейским.