В Индии арестован пастор христианской церкви и его жена

Полиция вынесла им обвинение в "принудительном" диалоге, который они вели с индусами о христианстве. Арест произошел в Майсуре, втором по величине городе штата Карнатака. Незадолго до этого около 15 вооруженных человек радикальной индуистской группы Bajrang Dal ворвались в дом пастора Т. Манджунаха и его жены Сарасвати, где они жестоко избили обоих христиан. Сарасвати получила серьезные травмы от побоев, но в медицинской помощи ей было отказано, сообщает Regions.ru.
По информации International Christian Concern (ICC) - организации, отстаивающей права христиан, терпящих гонения, и поддерживающей связь с Церквами Индии, семейная пара была задержана после того, как в полицию поступила жалоба от человека по имени Ашока. Он утверждал, что пастор и его жена "насильно пытались склонить индусов к христианству". Ашока нашел пятерых людей, готовых дать свидетельство против супругов.
ICC процитировала слова представителей полиции, которые утверждают, что христиане "оскверняют место поклонения своим намерением унизить другую религию и предпринимают грубые действия для оскорбления религиозных чувств". Полиция также закрыла домашнюю церковь пастора Манджунаха.
Как сообщает портал Invictory, пастор Манджунах и его жена были отправлены в разные тюрьмы в городе Майсуре. Как стало известно от представителей IСС, местные христианские лидеры наняли для них адвоката.