В Индианаполисе во время концерта от порыва ветра обрушилась сцена. Погибли 4 человека, около 50 ранены

Леса и перекрытия сложились, как карточный домик. Обломками накрыло сотни людей, которые в тот момент дожидались выступления местной музыкальной группы. На самой площадке в момент ее обрушения никого не было.

Трагедия произошла буквально за несколько минут до начала концерта.

Похожий инцидент произошел меньше месяца назад в Канаде. В столице страны Оттаве на музыкальном фестивале из-за сильного ветра обрушилась сцена. Тогда пострадали пять человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».