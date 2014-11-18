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В Иерусалиме двое неизвестных напали на синагогу: погибли четыре человека

18 ноября 2014 14:19
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Новости Израиля. В Иерусалиме разыгралась кровавая драма. Двое неизвестных напали на синагогу. Жертвами стали четыре человека. Трагедия произошла в районе Хар-Ноф на западе города. Сообщается, что нападавшие были палестинцами. Они вошли в синагогу и начали наносить удары холодным оружием. Ранения получили десять человек, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

В результате атаки скончались четыре человека, в том числе сами нападавшие. Ответственность за случившееся премьер-министр Израиля возложил на движение ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Нападение

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