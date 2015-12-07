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В Хотимском районе спасены двое мужчин, рыбачивших на льду толщиной 3 см

07 декабря 2015 07:05
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Новости Беларуси. В Хотимском районе спасены двое рыбаков. Тонущих мужчин увидел проезжавший мимо работник МЧС, но он не смог самостоятельно добраться до них. Пришлось вызывать спецподразделения. Они и развернули спасательную операцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбаки были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Их госпитализировали с предварительным диагнозом «общее переохлаждение». Со слов пострадавших, они ловили рыбу, находясь на льду, толщина которого составляла всего 3 сантиметра.

# происшествия # Спасение

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