В Хойниках взорвали две аварийные пятиэтажки

Взрывные работы заняли у сотрудников МЧС всего несколько часов. Утром 150 человек были вынуждены покинуть свои дома. Временное выселение было связано с проведением демонтажа аварийного пятиэтажного здания в одном из спальных районов райцентра.



Два пятиэтажных здания бывшего общежития почти 20 лет портили пейзаж Хойников. Брошенные постройки за это время стали не только опасным местом детских игр, но и притягивали различный асоциальный элемент. Решение проблемы искали давно.



Когда стало ясно, что единственный выход - это снос, на помощь пришли сотрудники МЧС. Созданная на базе гомельского пожарного аварийно-спасательного отряда, взрывная служба предложила снести здания почти в пять раз дешевле, чем это сделали бы строители.



На подготовку проекта сноса ушло чуть больше месяца. Еще несколько дней на проведения подготовительных работ. Внимание уделено абсолютно всему и близости подземных коммуникаций: газовая труба проходит в 5 метрах от места взрыва; и стеклам близлежащих домов. Сам же снос дело минутное.



От взрыва никто не пострадал, а хойникский бюджет сэкономил порядка 300 миллионов рублей. На этом в районе останавливаться не собираются: в ближайшее время планируется снос еще ряда зданий с привлечением служб МЧС.



Всего же в Гомельской области своего времени ждут порядка 250 аварийных зданий.