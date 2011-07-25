В ходе очередных беспорядков в Египте ранены более 300 человек

Массовые акции протестов захлестнули страну в эти выходные. Несколько тысяч человек собралось у здания Министерства обороны.

Демонстранты призывали власти к скорейшему проведению реформ и стабилизации ситуации в стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Стражи порядка преградили дорогу автомобилями. В тоже время возникли стычки между демонстрантами и жителями города, которые уже устали от постоянных беспорядков и погромов. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось применить силу.

Массовые акции протеста начались в Египте зимой 2011 года. Манифестанты требовали социальных реформ. 11 февраля президент страны Хосни Мубарак сложил с себя полномочия. Власть в стране получил Верховный совет вооруженных сил. Однако ситуация, в когда-то довольно стабильной арабской республике, остаётся крайне сложной.