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В Гвинее покончил собой моряк из Калининграда, имеющий белорусское гражданство

19 ноября 2008 18:34
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Об этом сообщили сегодня в региональном представительстве МИД России по Калининградской области.

В течение последних двух лет Валерий Тимощеня и еще четверо моряков из команды рыболовецкого траулера  не имели возможности вернуться из Африки из-за отсутствия средств. Московская компания, с которой был заключен контракт, не платила рыбакам зарплату. В настоящее время решается вопрос транспортировки тела моряка на родину.

Как нам пояснили в департаменте по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси, такие случаи скорее исключение, и происходят, когда люди не владеют в достаточной степени информацией о той стране, куда едут трудоустраиваться и работодателе.

# происшествия

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