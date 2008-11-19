В Гвинее покончил собой моряк из Калининграда, имеющий белорусское гражданство

Об этом сообщили сегодня в региональном представительстве МИД России по Калининградской области.

В течение последних двух лет Валерий Тимощеня и еще четверо моряков из команды рыболовецкого траулера не имели возможности вернуться из Африки из-за отсутствия средств. Московская компания, с которой был заключен контракт, не платила рыбакам зарплату. В настоящее время решается вопрос транспортировки тела моряка на родину.

Как нам пояснили в департаменте по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси, такие случаи скорее исключение, и происходят, когда люди не владеют в достаточной степени информацией о той стране, куда едут трудоустраиваться и работодателе.

