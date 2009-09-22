В Грузии утонули пастух и стадо коров

Несчастный случай произошел в результате сброса воды из водохранилища местной ГЭС, расположенной в регионе Имерети на западе страны.

Из-за резко поднявшегося уровня воды погиб житель села Патрикеви Бежан Мепаришвили. Местный житель пас коров в русле обмелевшей реки. Поднявшаяся воды унесла пастуха, и он не смог выбраться на берег.

По данным грузинских правоохранительных органов, местным жителям и подоспевшим полицейским удалось спасти пастуха Юрия Дудко, который вместе с Бежаном Мепаришвили пас стадо коров в русле реки. Однако когда полицейские прибыли к месту происшествия, спасти Мепаришвили уже было невозможно – вода унесла его.

Кроме того, в результате инцидента погибли и коровы. Поднявшаяся вода унесла несколько голов скота. Почему людей не предупредили о сбросе воды из водохранилища, выясняется, сообщает Newsru.com.