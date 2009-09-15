В Грузии подорван пассажирский поезд

Во вторник 15 сентября утром на центральном вокзале в Зугдиди (Западная Грузия) прогремел взрыв.

Взрыв раздался в последнем вагоне пассажирского поезда Зугдиди-Тбилиси, который через два часа должен был начать движение. По данным, полученным из Зугдиди и от представителей Грузинской железной дороги, в момент взрыва в поезде пассажиров не было - посадка еще не была начата. В вагонах были только проводники.

Взрывное устройство было установлено под рельсами железнодорожного полотна. По предварительным данным, на железнодорожном пути взорвалось устройство, начиненное тротилом. В результате взрыва поврежден вагон, сама магистраль практически не пострадала. Находившийся в поезде проводник также не пострадал.

Начато расследование взрыва. На месте инцидента находятся представители спецслужб, которые обыскивают вокзал в поисках новых взрывных устройств, сообщает Newsru.com.