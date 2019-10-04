В Гродно женщина пыталась спуститься из квартиры по простыням и упала

Новости Беларуси. 4 октября в Гродно женщина спускалась из квартиры по простыням и разбилась.

По информации Следственного комитета, о погибшей сотрудникам милиции сообщили очевидцы, которые увидели возле одного из жилых домов тело. К месту происшествия была направлена СОГ.

Согласно предварительным сведениям, 36-летняя женщина злоупотребляла спиртными напитками. Накануне произошедшего бывший муж запер гражданку в квартире, чтобы ограничить её в употреблении алкоголя.

Женщина, оставшись одна, решила по связанным простыням выбраться на улицу из квартиры, которая располагалась на четвёртом этаже. В какой-то момент гражданка не удержалась и упала.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Несколько месяцев назад в Бресте жена заперла мужа, чтобы он не употреблял алкоголь.