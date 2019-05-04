В Гродно женщина подумала, что её 10-летняя дочь выпала из окна

Новости Беларуси. В Гродно женщина из-за видео подумала, что ее дочь выпала из окна.

По информации УВД Гродненского облисполкома, оператор «скорой помощи» сообщил правоохранителям о том, что из окна на третьем этаже выпал ребенок. Однако эта информация не подтвердилась.

Оказалось, что 10-летняя девочка была дома. Ее мама ушла на работу, а ребенок собирался на занятия. Девочка выглянула в окно и увидела, что во дворе школы проходит концерт.

Ребенок захотел записать видео для мамы. Школьница поднялась на подоконник и высунула руку в открытое на проветривание окно.

Девочка отправила маме видео, однако ролик пришел частично. Женщина увидела лишь открытое окно и руку дочки снаружи и начала очень переживать. Мать ребенка позвонила ему, но телефон почему-то был недоступен. Женщина рассказала бабушке девочки о своих переживаниях и она набрала «103».

Затем разволновавшаяся мама позвонила на домашний телефон – девочка была дома. С ней все хорошо.

Летом минувшего года двое детей спрятались от родителей в заброшенном деревенском доме.