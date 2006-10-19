В Гродно зарегистрирован факт сбыта необычных фальшивых денег

Несуществующей пока купюрой в 500 тысяч белорусских рублей, в одном из ларьков, неизвестный рассчитался за купленные сигареты.

Как выяснилось в ходе следствия, поначалу, продавец не поверил покупателю, но злоумышленнику удалось убедить женщину, что такие купюры уже выпущены в обращение. Развеяло сомнения продавца и то, что банкнота имела все степени защиты: водяные знаки, голограммы и рельефное тиснение.

"Эта купюра сама является настоящей. Однако, путём стирания старого года выпуска, предположительно это 1996-й, было сделано исправление на 2000-й. Эта купюра была в обращении до деноминации, а теперь её номинальная стоимость 500 рублей", - заявил оперуполномоченный ОБЭП Октябрьского района г. Гродно Виталий Папсуев.

Между тем, поддельные купюры в Гродно сбывали дважды. Причем, в один и тот же день. Следователи предполагают, что это дело рук "заезжих гастролёров". В марте этого года сбыть неденоминированные рубли уже пытались в Могилёве.