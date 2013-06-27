В Гродно загорелась кабина машиниста в дизель-поезде

Новости Беларуси. В Гродно правоохранители выясняют причину возгорания в дизель-поезде. Накануне вечером на вокзале во время посадки пассажиров на пригородный рейс загорелась кабина машиниста.

К месту вызова прибыли четыре пожарных расчета, спецпоезд и медики. Никто не пострадал. Огонь был оперативно потушен, однако пламя успело серьёзно повредить электрооборудование. Локомотив направлен в ремонтное депо для обследования.

Скорее всего возгорание возникло из-за короткого замыкания в высоковольтной камере кабины машиниста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.