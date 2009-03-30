Прямой эфир

В Гродно задержана самая крупная за последнее десятилетие партия лёгкого наркотика «Насвай»

30 марта 2009 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
120 килограммов гранулированного зелья в Принеманье доставили жители Узбекистана.

Задержали наркодиллеров сотрудники ГАИ. Они остановили легковой автомобиль с российскими номерами для  проверки документов. В багажнике находились три короба с наркотическим веществом. Объяснить происхождение товара азиатские гости не смогли. Подоспевшие сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Гродно изъяли всю партию «Насвая». Наркодиллеры также задержаны.

- В настоящий момент проводится экспертиза по факту – является ли данное вещество наркотическим. После получения результатов экспертизы будет приниматься решение о привлечении к ответственности задержанных, - пояснил телеканалу СТВ Оперативный сотрудник отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Ленинского РОВД Гродно. - За такой вес, если вещество будет признано наркотическим, лицам грозит от 8 до 13 лет лишения свободы.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
30 марта 2009 13:28

Многие районы Сиднея остались без электричества

30 марта 2009 13:22

Труп пропавшей месяц назад девушки обнаружен в колодце в Смолевичском районе

30 марта 2009 10:48

Житель США расстрелял пациентов с болезнью альцгеймера