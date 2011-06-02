В Гродно задержана банда, специализировавшаяся на угоне автомобилей «БМВ»

Чтобы вскрыть машину, они использовали самые новейшие технологии, сканеры и электронные чипы. Работали задержанные по всей республике. Им инкриминируется как минимум восемь эпизодов.

В последний месяц гродненские владельцы дорогостоящих автомобилей марки «БМВ» не на шаг не отходили от своих железных коней. В городе участились случаи угона этих автомобилей. Причем преступников не останавливала даже самая совершенная система сигнализации.

«БМВ» в последние месяцы на особом контроле у правоохранителей. Ведь угонщики предпочли исключительно эту марку. Особые меры в работе милиции принесли свои результаты.

Вадим Тиванчук с напарником нес службу в одном из спальных районов города. Подозрение у стражей порядка вызвали молодые люди, которые с большим интересом изучали припаркованный автомобиль марки «БМВ».

Вадим Тиванчук, сержант милиции ППС УВД Гродненского облисполкома:

Ночью обратили внимание на двух молодых людей. Подошли к ним, представились, спросили документы. Они при себе их не имели. Узнали фамилию, имя, пробили по базе данных. Они оказались жителями города Минска.

Что они делают ночью в Гродно, молодые люди объяснить так и не смогли. Их пришлось доставить в райотдел. И только здесь стало понятно: задержали тех самых угонщиков, за которыми правоохранительные органы гонялись всей республике.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

При досмотре у них были обнаружены различные приспособления для вскрытия замков, высокотехнологичные сканеры, электронное оборудование. То есть было видно, что работали профессионалы, и работали серьезно, и именно по дорогостоящим иномаркам, по «БМВ».

Более того, угонщики уже были ранее судимы за аналогичные преступления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Теперь оперативникам предстоит выяснить, были ли сообщники в этом черном автобизнесе.

Задержанным инкриминируется еще как минимум восемь подобных краж дорогостоящих автомобилей по всей республике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Если их вина будет доказана, угонщикам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.