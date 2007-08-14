В Гродно выявлена нарколаборатория

Крупную подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков выявили правоохранительные органы Гродненщины.В поле зрения милиции попал ранее судимый житель областного центра, в квартире которого и размещался мини завод.

По оценке специалистов, оборудование, используемое при производстве так называемого "экстази", позволяло за короткий срок получать достаточно большие партии наркотиков. Выявленная лаборатория первая в Гродненской области. До этого, синтетический порошок переправлялся в регион из соседней Литвы и Польши.