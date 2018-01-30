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В Гродно водитель учреждения соцобслуживания находился за рулем пьяным

30 января 2018 08:10
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Новости Беларуси. В Гродно водитель учреждения социального обслуживания ездил за рулем в нетрезвом состоянии.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, 29 января утром сотрудники ГАИ остановили Ford для проверки документов у водителя. За рулем автомобиля находился 48-летний мужчина в нетрезвом состоянии. В его организме было обнаружено 2,83 промилле алкоголя.

По словам водителя, спирное он употреблял накануне. Нарушитель работает водителем автомобиля, который принадлежит одному учреждений соцобслуживания. Мужчина находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, перед поездкой прошел медицинское освидетельствование.

Пассажиры Ford не обратили внимание на то, что водитель был нетрезвым.

В середине октября минувшего года в Минске произошла авария с участием нетрезвого водителя.

Мужчина после аварии пытался сымитировать угон – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гродненской области

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