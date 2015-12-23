В Гродно упавшие деревья повредили два автомобиля

Новости Беларуси. Порывистый ветер стал причиной падения деревьев в Гродненской области. Спасателям накануне дважды за сутки пришлось выезжать на такие вызовы. В областном центре на улице Врублевского дерево рухнуло на два припаркованных под ним автомобиля. В результате повреждены элементы кузова, поцарапана краска. Спасатели распилили дерево и убрали его.

Буквально через несколько часов еще один подобный инцидент произошел у деревни Пыра. От порыва ветра на дорогу упало дерево и перегородило проезжую часть. Специалисты оперативно освободили дорогу сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.