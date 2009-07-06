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В Гродно украли иконы из Свято-Покровского кафедрального собора

06 июля 2009 14:40
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Преступником оказался молодой человек, который около полугода помогал служащим собора на добровольных началах.

Образ «Покрова пресвятой богородицы» злоумышленник снял прямо с алтаря, вторую икону «Иннокентия Иркутского» он унес с полки церковной лавки.

Парень продал иконы в одну из антикварных лавок Гродно. Оперативная группа нашла вора в считанные часы.

— Подозреваемый, нигде не работающий житель Гродно задержан, похищенные иконы были изъяты. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, — заявила Марина Чучва, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома.

# происшествия

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