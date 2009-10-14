В Гродно убийство трёх человек пытались замаскировать под пожар

Сын одной из убитых женщин, 11-летний подросток, чудом остался жив.

Трагедия разыгралась 14 октября ночью в одном из спальных районов Гродно. В квартире на 8 этаже произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела трёх человек. При первоначальном осмотре стало ясно, что погибли они вовсе не от пожара.

Сосед сверху Вячеслав Жуков подробности ночного кошмара помнит по минутам. Он проснулся в два часа ночи от сильного шума. В квартире уже всё было в дыму. Сонные дети и жена задыхались от удушья. Спасаться решили через балкон.

Как позже установили следователи, в квартире произошло жестокое убийство. Пытаясь скрыть следы, преступники и устроили пожар.

- Погибли мужчина и две женщины, все средних лет. Установлены многочисленные колото-резанные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 139 часть 2 – убийство, сопряжённое с особой жестокостью, - рассказал Андрей Лицкевич, следователь прокуратуры Гродненской области.

Кроме убитых, в злополучной квартире жил и несовершеннолетний ребёнок. Его на месте преступления не оказалось. Первоначально возникла версия – похищение. Однако утром пятиклассника обнаружили целым и невредимым. Теперь не исключается версия пьяного дебоша. По словам соседей, в этой семье любили приложиться к рюмке.

Похоже, полностью восстановить сценарий преступления следователям удастся в ближйшие дни. Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Это двое мужчин, за спиной у которых тюремные сроки за разбой и грабёж.