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В Гродно скончалась одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате

06 марта 2017 13:29
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Новости Беларуси. В Гродно скончалась одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. После ЧП она находилась на лечении в больнице скорой помощи областного центра. Состояние еще одной пациентки по-прежнему остается тяжелым. В состоянии комы она находится в реанимации.

Происшествие на предприятии случилось в ночь с 24 на 25 февраля. Пострадали пять сотрудниц. Женщины получили ожоги тела: от 50% и выше, а также баротравмы. Трое были доставлены в ожоговый центр в Минске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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