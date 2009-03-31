В Гродно проводится проверка по факту ДТП с участием начальника гродненской УГАИ

Служба собственной безопасности МВД Беларуси проводит проверку по факту ДТП с участием начальника УГАИ УВД Гродненского облисполкома, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Также правовую оценку действиям подполковника милиции Игоря Смольского даст Гродненская областная прокуратура.

ДТП случилось 24 марта около 7 часов на дороге в деревне Олекшицы Берестовицкого района. Житель Волковыска, не справившись с управлением, ударился в придорожное ограждение. Водитель вышел из машины и, разговаривая по телефону, вне пешеходного перехода попытался перейти на противоположную сторону дороги. В это время по дороге на своей автомашине двигался начальник УГАИ УВД подполковник милиции Игорь Смольский. Ввиду того, что в данном месте имелось закругление дороги, ограничивающее видимость, идущего навстречу мужчину начальник УГАИ заметил, когда предотвратить наезд и совершить маневр, было практически невозможно. Сотрудник милиции предпринял экстренное торможение, попытался вывести машину из заноса, объехать человека, но избежать столкновения не удалось. К тому же в тот день были сложные метеоусловия: шел мокрый снег, асфальт был скользким.

По словам собеседников, Игорь Смольский предпринял все меры для ограждения места аварии, организации объезда проезжающего транспорта с целью избежания и предотвращения в сложных метеоусловиях других происшествий. Были вызваны скорая помощь, милиция, а также начальник ГАИ перезвонил в службу собственной безопасности УВД.

У потерпевшего – перелом ноги. Экспертам еще предстоит ответить на ряд вопросов: явилась ли данная травма следствием столкновения с машиной начальника УГАИ или же повреждения были получены водителем в ходе предыдущей аварии при наезде на придорожное ограждение.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

13 белорусских военнослужащих в 2008 году были осуждены за повторное вождение в пьяном виде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусской военной прокуратуре.

«Белорусской военной прокуратурой принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности военнослужащих, задержанных повторно за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В 2008 году БВП расследовано 13 уголовных дел в отношении 13 военнослужащих, управлявших повторно в течение года автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Все дела направлены в суд, виновные лица осуждены», – рассказали в ведомстве.

Так, военным судом осужден военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей Слонимского гарнизона в звании сержанта по ч.2 ст.317-1 УК Беларуси (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу, либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) к штрафу в размере 200 базовых величин (одна базовая величина равна 35 тысяч белорусских рублей) с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет.

Установлено, что названный военнослужащий, будучи привлеченным к административной ответственности в мае 2008 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2008-го вновь был задержан сотрудниками органов внутренних дел за подобное правонарушение.

За аналогичное преступление к аресту сроком на 4 месяца и лишению права управлять всеми видами транспортных средств на 5 лет, осужден военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей Могилевского гарнизона, также в звании сержанта.

Командованием воинских частей указанные военнослужащие уволены из Вооруженных Сил Беларуси по дискредитирующим основаниям.