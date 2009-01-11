В Гродно продолжают ликвидировать последствия отключения электричества

Напомним, накануне днем из-за неполадок на Гродненской ТЭЦ-2 в городской энергетической сети произошел скачок напряжения. В результате в некоторых районах областного центра возникли перебои с электричеством. Произошло отключение электроэнергии на крупнейших предприятиях города. На "Гродно Химволокно" сразу же перешли на резервные источники питания. А вот на "Гродно Азот" остановились некоторые цеха. На место ЧП выехали аварийные бригады. Подачу электричества возобновили уже через несколько минут. Однако, в связи со сложным технологическим процессом, полностью запустить производство на предприятии "Гродно Азот" пока не удалось. Работы здесь продолжаются. На полную мощность предприятие заработает лишь завтра. В Гродно создана специальная комиссия, которая расследует причины перебоев с электроэнергией. И уже завтра станут известны первые результаты.