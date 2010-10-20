В Гродно один токарь сломал другому ногу, за что его ждет лишение свободы сроком до трех лет

Владислав Пикулин, начальник ОД ПР Октябрьского РОВД Гродно:
Видимо утром 13-го сентября противостояние между рабочими достигло своего апогея. Словесная перепалка закончилась дракой, в ходе которой, со слов потерпевшего, коллега прыгнул ему на ногу, причем так сильно, что конечность не выдержала. Вскоре врачи констатировали у него перелом. Полученные телесные повреждения относятся к менее тяжким. Учитывая их характер, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.149, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.