В Гродно один токарь сломал другому ногу, за что его ждет лишение свободы сроком до трех лет

Не сложились взаимоотношения между двумя токарями одного из гродненских предприятий. Долгое время они еще кое-как переносили друг друга, пока у старшего по возрасту не сдали нервы, и он не перешел к рукоприкладству.

Владислав Пикулин, начальник ОД ПР Октябрьского РОВД Гродно:

Видимо утром 13-го сентября противостояние между рабочими достигло своего апогея. Словесная перепалка закончилась дракой, в ходе которой, со слов потерпевшего, коллега прыгнул ему на ногу, причем так сильно, что конечность не выдержала. Вскоре врачи констатировали у него перелом. Полученные телесные повреждения относятся к менее тяжким. Учитывая их характер, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.149, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.