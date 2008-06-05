В Гродно обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков

В домашних условиях местный житель из медпрепаратов получал сильнодействующее психотропное вещество "эфедрин". В ходе обыска у безработного жителя Гродно изъяли десятки приборов и упаковки медпрепаратов, с сильнодействующим веществом, а так же готовый наркотик. Заключение экспертизы - почти 30 граммов психотропного препарата "эфедрин". Этой партии хватило бы на несколько десятков доз. По факту возбуждено уголовное дело. Теперь горе-химику грозит немалый тюремный срок.



С наркотрафиком борются специализированные подразделения. Возможные каналы поставок отрабатываются совместно с пограничниками.



Начало лета - активная пора для любителей растительных наркотиков. В это время созревает мак и конопля. Чтобы предотвратить их распространение, правоохранительными органами республики проводится специальная операция "Мак". На протяжении 3 месяцев будут выявляться и уничтожаться посевы не только в диких местах, но и на частных подворьях.