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В Гродно обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков

05 июня 2008 17:19
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В домашних условиях местный житель из медпрепаратов получал сильнодействующее психотропное вещество "эфедрин". В ходе обыска у безработного жителя Гродно изъяли десятки приборов и упаковки медпрепаратов, с сильнодействующим веществом, а так же готовый наркотик. Заключение экспертизы - почти 30 граммов психотропного препарата "эфедрин". Этой партии хватило бы на несколько десятков доз. По факту возбуждено уголовное дело. Теперь горе-химику грозит немалый тюремный срок.

С наркотрафиком борются специализированные подразделения. Возможные каналы поставок отрабатываются совместно с пограничниками.

Начало лета - активная пора для любителей растительных наркотиков. В это время созревает мак и конопля. Чтобы предотвратить их распространение, правоохранительными органами республики проводится специальная операция "Мак". На протяжении 3 месяцев будут выявляться и уничтожаться посевы не только в диких местах, но и на частных подворьях.
# происшествия

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