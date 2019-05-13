В Гродно нетрезвый бомж угнал мироавтобус

Новости Беларуси. Днём 12 мая в Гродно правоохранителям сообщили о том, что за рулём транспортного средства, вероятно, находится нетрезвый водитель.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, к указанному месту были направлены ближайшие сотрудники ГАИ. Вскоре нужный автомобиль был обнаружен, а водитель задержан.

В ходе разбирательства стало известно, что гражданин пьян, в его крови содержалось 1,75 промилле алкоголя. У мужчины не было водительских прав, документов на машину и удостоверяющих личность. После этого задержанного попросили пройти в райотдел внутренних дел.

Выяснилось, что 50-летний гражданин является лицом без определённого места жительства и рода занятий, а автомобиль он угнал несколькими часами ранее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства или маломерного судна».

Весной 2019 года в Минске был задержан человек, дважды угнавший одну и ту же машину.