Новости Беларуси. В Гродно неизвестный открыл огонь из пневматического пистолета. Злоумышленник ночью произвел прицельный выстрел в 29-летнюю женщину. Она серьезно не пострадала. Личность стрелявшего пока не установлена, следователи и оперативники продолжают розыск.

Напомним, еще один похожий случай произошел совсем недавно также в Гродно. Поздно вечером житель областного центра в нетрезвом состоянии обстрелял семью с ребенком и группу молодых людей. Последние задержали хулигана и сдали его правоохранителям. По счастливой случайности и в этом происшествии никто не пострадал. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.