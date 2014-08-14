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В Гродно неизвестный открыл огонь из пневматического пистолета

14 августа 2014 11:01
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Новости Беларуси. В Гродно неизвестный открыл огонь из пневматического пистолета. Злоумышленник ночью произвел прицельный выстрел  в 29-летнюю женщину. Она серьезно не пострадала. Личность стрелявшего пока не установлена, следователи и оперативники продолжают розыск.

Напомним, еще один похожий случай  произошел совсем недавно также в Гродно. Поздно вечером житель областного центра  в нетрезвом состоянии обстрелял семью с ребенком и группу молодых людей. Последние задержали хулигана и сдали его правоохранителям. По счастливой случайности и в этом происшествии никто не пострадал. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Стрельба

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