В Гродно молодой человек переливал бензин с зажженной сигаретой во рту. Результат – ожоги тела и сгоревший подвал

Новости Беларуси. В Гродно местный житель умудрился, переливая бензин, закурить сигарету. В итоге – пожар в подвале дома.

Возгорание произошло в подвальном помещении многоквартирного 9-этажного дома. Местный житель нарушил всевозможные правила пожарной безопасности. Мало того, что он хранил топливо в своем подвале, так еще и переливал его из канистры в канистру с зажженной сигаретой.

Пожар не заставил себя долго ждать. В считанные секунды пары бензина воспламенились. Едкий дым распространился по всему подвалу. Спасателей вызвали соседи с первого этажа, когда в их квартире запахло гарью.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Через несколько минут пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Выяснилось, что произошел пожар в общем коридоре подвального помещения, возле одной из ячеек. В результате чего выгорела дверь ячейки, а также закоптились стены подвала.

Серьезно пострадал и виновник ЧП. С ожогами разной степени тяжести его доставили в больницу скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Головня, заведующий ожогового отделением больницы скорой медицинской помощи Гродно:

Доставлен больной 29 лет скорой помощью с ожогами пламенем преимущественно нижних конечностей. Состояние среднетяжелое на сегодняшний день. Ему предстоит ряд операций.

Состояние больного среднестабильное ввиду того, что он молодой. Площадь не критическая, проводится лечение.

Сам пострадавший до сих пор не может объяснить свой поступок. Говорит, отчетливо понимал, что подходить с сигаретой к емкости с бензином нельзя. Но в этот раз решил, что с ним ничего не случиться. Даже после возгорания топлива он не покинул подвал.

Александр Врублевский, пострадавший:

Загорелась канистра, я хотел ее отнести от подвалов, от дверей, чтобы двери не загорелись. Получается, нес, за что-то зацепился, и, когда бензин выплеснулся, еще больше загорелся. Облило ногу, я выбежал на улицу, снял штаны, потому что штаны горели.

Подобные случаи, к сожалению, не единичны. Халатное и опасное поведение людей при обращении с легковоспламеняющимися веществами зачастую приводит к трагическим последствиям.

Так, в Бобруйске из-за халатности взрослых погиб двухлетний ребенок. Воспламенение паров бензина произошло при заправке машины из пластмассовой канистры.

Жертвой безответственности в Брестской области чуть не стала пожилая женщина. Выяснилось, что ее взрослый внук переливал в кладовке бензин. При попытке подсветить помещение спичками загорелось пролитое на одежду топливо. Парню удалось сбить с себя пламя и вывести на улицу находившуюся в доме бабушку.