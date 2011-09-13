В Гродно двое парней представились милиционерами и обокрали женщину

Как сообщили в пресс-службе УВД облисполкома, случай произошел на прошлой неделе. Двое молодых людей подошли к женщине по улице Калиновского и представились милиционерами.

По словам женщины, молодые люди сказали, что подозревают, что в пачке сигарет у нее хранятся наркотики. Когда «милиционеры» начали досмотр, женщина пришла в себя и объявила, что сейчас позвонит по «102» и во всем разберется.

Тогда молодые люди убежали. А дама обнаружила, что из сумочки исчезло 30 долларов, две тысячи российских рублей и 100 тысяч «зайчиков». Мошенников задержал по приметам патруль через полчаса. Оказалось, что один из задержанных ранее был судим за распространение наркотиков, а другой — за мошенничество.