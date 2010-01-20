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В Гродно два близнеца-семинариста катались на автомобиле по одним водительским правам

20 января 2010 13:30
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Мелкая махинация братьев-близнецов выяснилась случайно.

Один из них, управляя автомобилем «Ауди», сбил девушку, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Она не пострадала. Молодой водитель, открыв дверь машины, извинился перед девушкой и уехал. Но она позвонила в ГАИ и сообщила запомнившийся ей регистрационный номер автомобиля обидчика.

Водителя нашли и пригласили в ГАИ. Там он и предъявил инспектору «свое» водительское удостоверение. Но выйти из воды сухим парню на этот раз не удалось: бдительные инспекторы при проверке выяснили, что права принадлежат не ему, а его брату-близнецу. Просто молодые люди делили одни водительские права на двоих, отмечает БЕЛТА.

Впрочем, удивление гаишников увеличилось еще сильнее, когда выяснилось, что близнецы являются студентами европейской духовной семинарии и в скором будущем собираются стать священнослужителями.

# происшествия

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