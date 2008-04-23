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В Гродно благодаря бдительности местного жителя с поличным задержана банда воров-домушников

23 апреля 2008 18:07
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Столкнувшись с преступниками в подъезде, мужчина самостоятельно попытался задержать троих молодых людей. Через несколько минут наряд охраны прибыл по указанному адресу. Не спасла домушников и припаркованная рядом машина. При досмотре автомашины были обнаружены фомки, отмычки и другие устройства для вскрытия помещений. Поэтому с большой долей уверенности можно сказать, что это не новички, а устойчивая преступная группа, которая специализировалась именно на кражах из квартир.

Даже если вина преступников по другим эпизодам не будет доказана, за гродненскую кражу им грозит лишение свободы как минимум на пять лет.
# происшествия

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