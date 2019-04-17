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В Гродно 156 человек эвакуировали из-за звонка о минировании здания ОАО «Радиоволна»

17 апреля 2019 11:31
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Новости Беларуси. В Гродно задержали телефонного лжеминера.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось утром 17 апреля. Неизвестный человек позвонил в оперативно-дежурную службу Ленинского райотдела милиции и сообщил о том, что здание ОАО «Радиоволна» заминировано.  

Из здания эвакуировали 156 человек – сотрудников организации.  

Взрывные устройства не были обнаружены. Вопрос о реальной угрозе жизни и здоровью граждан не стоял.  

Была установлена личность звонившего. Им оказался 54-летний местный житель.  

В отношении мужчины назначены соответствующие экспертизы. Действиям гражданина будет дана правовая оценка.  

Звонившему придется возместить затраты, которые связаны с выездом и работой специальных служб.  

В начале апреля в Лунинце из-за бесхозной коробки была эвакуирована ж/д станция (читать далее).  

# Лжеминирование # происшествия

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