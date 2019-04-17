В Гродно 156 человек эвакуировали из-за звонка о минировании здания ОАО «Радиоволна»

Новости Беларуси. В Гродно задержали телефонного лжеминера.

По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось утром 17 апреля. Неизвестный человек позвонил в оперативно-дежурную службу Ленинского райотдела милиции и сообщил о том, что здание ОАО «Радиоволна» заминировано.

Из здания эвакуировали 156 человек – сотрудников организации.

Взрывные устройства не были обнаружены. Вопрос о реальной угрозе жизни и здоровью граждан не стоял.

Была установлена личность звонившего. Им оказался 54-летний местный житель.

В отношении мужчины назначены соответствующие экспертизы. Действиям гражданина будет дана правовая оценка.

Звонившему придется возместить затраты, которые связаны с выездом и работой специальных служб.