В Гродно 15-летний школьник из Брестской области заминировал дом: эвакуировано около 200 человек, родители возместят ущерб

Такое жителям домов № 150 и 151А по улице Ольги Соломовой не могло присниться даже в самом страшном сне. Пятница. Вечер. Из подъездов выскакивают целыми семьями испуганные люди. Крик. Шум. Гам. Кто раздетый, кто с детьми на руках. Кто вообще в полном ступоре. И было от чего. Оказывается, поступил звонок о заминировании..

Наталья, жительница дома по улице О. Соломовой № 151А:

– Сидели спокойно в квартире. Смотрели телевизор. Детишки играли. Идиллия.

И вдруг – звонок в дверь. На пороге – милиционер.

Немая пауза – что случилось?

– Быстро все на выход. Не забудьте ценные вещи.

– И что вы взяли самое ценное в первую очередь? – интересуюсь у Натальи.

– Детей, конечно. Потом паспорта. Документы.

– А золото, другие ценности?

– Даже не подумала. Первые минуты были очень страшные. Не до этого было.

Татьяна:

– Мы были дома с сестрой и ее дочкой. Сидели, пили чай. А тут милиция на пороге. В первые минуты даже не поняли, что произошло. Заметались по квартире. Не знали, где и что брать. Кричали. Бегали. Брали все подряд. Потом бросали. Сестра с ребенком на руках раздетая выбежала в коридор и крикнула мне: «Документы, документы возьми». Только их и схватили. Выбежали. Просто ужас. Стресс – будь здоров!

Виталий:

– Вы знаете, о чем я подумал в первую очередь? Какая тоненькая грань отделяет нас от его благополучия до катастрофы. Купили квартиру. Столько денег затратили. Радовались. И вдруг все это может пропасть. Что, опять начинать сначала?

Пока группа разминирования вела обследование дома, гродненские оперативники пытались установить личность звонившего. Им оказался 15-летний подросток одной из деревень Ивановского района Брестской области. Как выяснилось, десятиклассник позвонил из дома на набранный наугад номер мобильного телефона. А этот номер принадлежал 37-летней гродненке, проживающей в квартире в доме № 151А по ул. Ольги Соломовой. Она и сообщила о звонке в милицию. Аварийные службы приехали немедленно. Было эвакуировано около 200 человек – как из дома № 151А, так и соседней многоэтажки, сообщает ctv.by со ссылкой на «Гродненскую правду».

Сообщение о минировании оказалось ложным. Звонивший школьник задержан, возбуждено уголовное дело. Его родителям придется возместить затраты, связанные с работой саперов и выездом других аварийных служб, сообщает ctv.by со ссылкой на «Гродненскую правду».