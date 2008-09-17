В Гродненском зоопарке из-за аварии на теплотрассе погибли два волка

Из прорванной трубы в жилище хищников просто хлынул кипяток. Это произошло рано утром.

Из берегов вышел искусственный водоем. Мощные насосы спасателей непрерывно работали более двух часов. Причиной совсем не весеннего паводка стал прорыв теплотрассы, проходящей рядом с зоопарком. Более трех тысяч кубических метров горячей воды вытекло всего за несколько минут. Спастись у животных не было шанса. Утренняя трагедия в зоопарке для сотрудников стала настоящим шоком. И хотя серый волк в наших краях не редкость, но, чтобы их приобрести понадобится время. Возможные варианты рассматриваются уже сегодня.

По факту затопления зоопарка проводится разбирательство, создана специальная комиссия. Энергетики, на чьем балансе числится теплотрасса, готовы приобрести животных на замену погибшим. Хотя свою вину в ЧП признают лишь косвенно. Аварийная теплотрасса пока не эксплуатируется. Работы по ее восстановлению еще не завершены. Однако, к отопительному сезону, уверяют энергетики, потребители получат горячую воду в полном объеме.

